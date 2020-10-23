Зеленский о проведении Олимпийских игр: Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель

Президент считает, что проведение Олимпиады будет иметь важное значение для Украины и привлечет в страну туристов

Президент Владимир Зеленский заявил, что у страны есть амбициозная спортивная цель и это – проведение Олимпийских игр, сообщается на сайте Офиса президента.

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"Надо понять, какие шаги для этого нужно делать – и делать очень быстро. Если это много стоит – можно говорить об объединении и проводить (Олимпийские игры – ред.) с другой страной", – отметил глава государства.

Зеленский уверен, что проведение Олимпийских игр будет иметь символическое значение и привлечет в страну иностранных туристов. "Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", – подчеркнул он.

В июле 2020 года в Офисе президента заявили, что Украина хочет попробовать получить право провести Олимпиаду в 2028 или 2030 году.

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Дарья Мостовая

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