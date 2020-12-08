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"Нет справедливости в мире". Лукашенко назвал олимпийский комитет бандой и пригрозил судом

08.12.2020, 14:10
Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев/ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента и членов Международного олимпийского комитета "бандой" и заявил, что намерен обращаться в суд. Такую реакцию у него вызвало вчерашнее решение МОК об исключении беларуской стороны из Олимпийских игр-2021, сообщило госСМИ Пул Первого.

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"Нам нужно обратиться в суд. Пусть Бах (Томас, президент МОК – ред.) и его банда скажут мне, в чем моя вина, что я защищаю страну? Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире", – заявил Лукашенко.

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Дарья Мостовая
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