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Международный олимпийский комитет ввел санкции против Лукашенко

07.12.2020, 21:13
Международный олимпийский комитет ввел санкции против Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Сегодня, 7 декабря, на заседании исполкома Международного олимпийского комитета обсуждались меры в отношении НОК Беларуси. Об этом сообщает беларуская Трибуна.

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МОК решил исключить всех членов исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Беларуси из своих мероприятий, включая Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2021 году. 

Возглавляет НОК Беларуси Александр Лукашенко, также в него входят Виктор Лукашенко (первый вице-президент) и Дмитрий Басков (члена исполнительного комитета). Представителя спортсменов в исполкоме НОК Татьяны Дроздовской санкции не коснулись.

МОК приостанавливает все выплаты беларускому комитету, а олимпийские стипендии будут выплачиваться напрямую спортсменам. 

Кроме того МОК разрешил уволенным беларуским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Токио.

За участие в протестах в Беларуси из национальных команд были уволены или были вынуждены уволиться легкоатлеты Андрей Кравченко, Светлана Куделич, Ольга Мазуренок, Дарья Борисевич, дзюдоисты Дмитрий Шершань и Александр Ваховяк. Угрозы быть уволенным получил борец Николай Стадуб.

  • С августа в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

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Наталия Медведева
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