Россия отстранена от международных спортивных соревнований на два года

Россия не сможет выступать на международных спортивных состязаниях два года. В частности, спортсмены из РФ не смогут участвовать под своим флагом на летних и зимних Олимпийских играх в Токио и Пекине 2021 и 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

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Решение было принято из-за того, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

В CAS решили, что в течение двухлетнего периода спортсмены и другие члены команд из РФ не смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, так же, как и любых других чемпионатах мира под флагом России.

Сообщается, что они имеют право выступать на международных состязаниях как "нейтральные атлеты". Гимн РФ также не будет исполняться ни на одном из объектов соревнований.

Помимо этого, Россия не сможет принимать у себя международные турниры. Решение CAS затрагивает чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, однако соревнований европейского уровня этот запрет не касается.

Также в решении суда отмечается, что российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях, а с России взыскают $1,27 млн в качестве компенсации расходов за судебные тяжбы.

9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил, однако в РФ подали апелляцию.

22 января этого года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве. Позднее стало известно, что WADA обнаружило манипуляции в допинг-пробах спортсменов из базы данных московской лаборатории.

Станислав Стороженко

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