Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве

WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве - Фото
Витольд Банька (Фото: EPA)
22.01.2020, 23:53

Решение будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило временно приостановить лицензию антидопинговой лаборатории в Москве. Об этом сообщается на сайте WADA.

"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявляет, что оно временно приостановило статус одобренной WADA Национальной антидопинговой лаборатории в Москве (Московская лаборатория). Решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении WADA.

Уточняется, что это решение запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы "Биологический паспорт спортсмена".

Решение будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проведенного независимым дисциплинарным комитетом.

Также сообщается, что 21 января эксперты рекомендовали главе исполнительного комитета WADA Витольду Банька "временно приостановить лицензию Московской лаборатории и Банька согласился сделать это немедленно".

  • 9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.
  • 14 января глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио.

Читайте также: Сюр. В РФ хотят провести "свою Олимпиаду" после решения WADA

Еще по теме
Напишите нам
Витольд Банька WADA допинг
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 