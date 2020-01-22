WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве

Витольд Банька (Фото: EPA)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило временно приостановить лицензию антидопинговой лаборатории в Москве. Об этом сообщается на сайте WADA.

"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявляет, что оно временно приостановило статус одобренной WADA Национальной антидопинговой лаборатории в Москве (Московская лаборатория). Решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении WADA.

Уточняется, что это решение запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы "Биологический паспорт спортсмена".

Решение будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проведенного независимым дисциплинарным комитетом.

Также сообщается, что 21 января эксперты рекомендовали главе исполнительного комитета WADA Витольду Банька "временно приостановить лицензию Московской лаборатории и Банька согласился сделать это немедленно".

9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

14 января глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио.

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