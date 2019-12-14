Олимпийский комитет США: РФ будет сложно доказать невиновность

Олимпийский комитет России (Фото - Yuri Kochetkov - EPA)

Глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс сомневается, что какому-то российскому атлету удастся доказать свою "чистоту» и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Голос Америки.

Говоря о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международного спорта Лайонс отметила, что "российским атлетам будет невероятно сложно доказать свою невиновность".

Впервые WADA сообщила о широкомасштабном использовании допинга российскими спортсменами в 2015 году.

9 декабря Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

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