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Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира - Фото
Олимпийский комитет России (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)
09.12.2019, 12:41

Отдельные спортсмены из РФ смогут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира под нейтральным флагом

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Решение было принято единогласно, оно вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в спортивном арбитраже в Лозанне.

Международные соревнования не смогут посещать также и российские госслужащие, руководство Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета России.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА признано несоответствующим антидопинговому кодексу.

Россия также лишилась права в течение четырех лет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

В то же время, отдельные спортсмены из РФ, признанные "чистыми", могут быть допущены к соревнованиям под нейтральным флагом.

  • 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году.
  • Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил. 
  • В сентябре 2019-го WADA открыло расследование о возможном несоответствии Российского антидопингового агентства всемирному антидопинговому кодексу.

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