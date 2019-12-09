Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
Решение было принято единогласно, оно вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в спортивном арбитраже в Лозанне.
Международные соревнования не смогут посещать также и российские госслужащие, руководство Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета России.
Российское антидопинговое агентство РУСАДА признано несоответствующим антидопинговому кодексу.
Россия также лишилась права в течение четырех лет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.
В то же время, отдельные спортсмены из РФ, признанные "чистыми", могут быть допущены к соревнованиям под нейтральным флагом.
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