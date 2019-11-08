Допинг-скандал. Президент WADA обещает России "острую реакцию"

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Реакция на возможные манипуляции России с базой данных московской лаборатории, где хранились пробы российских спортсменов за 2012-2015 годы, в случае их подтверждения должна быть острой. Об этом заявил новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-министр спорта Польши Витольд Банька, сообщает Укринформ.

"Я уже много раз упоминал в своих выступлениях, что сейчас в соответствии с установленными правилами ожидаю анализ и рекомендации CRC (комитета по оценке действий, Compliance Review Committee), что касается дела России. Если мы обнаружим какие-то манипуляции, то реакция должна быть острой", - отметил Банька.

Он подчеркнул, что перед ним на посту президента много вызовов, с которыми он пытается справиться.

1 февраля Международный спортивный арбитраж в Лозанне решил, что 28 пожизненно дисквалифицированных якобы за нарушения антидопинговых правил российских атлетов неправомерно подпали под санкции и были отстранены от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане-2018.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году.

Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

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