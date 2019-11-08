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Допинг-скандал. Президент WADA обещает России "острую реакцию"

Допинг-скандал. Президент WADA обещает России "острую реакцию" - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
08.11.2019, 12:54

Новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства отреагировал на манипуляции России с базой данных московской лаборатории

Реакция на возможные манипуляции России с базой данных московской лаборатории, где хранились пробы российских спортсменов за 2012-2015 годы, в случае их подтверждения должна быть острой. Об этом заявил новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-министр спорта Польши Витольд Банька, сообщает Укринформ.

"Я уже много раз упоминал в своих выступлениях, что сейчас в соответствии с установленными правилами ожидаю анализ и рекомендации CRC (комитета по оценке действий, Compliance Review Committee), что касается дела России. Если мы обнаружим какие-то манипуляции, то реакция должна быть острой", - отметил Банька.

Он подчеркнул, что перед ним на посту президента много вызовов, с которыми он пытается справиться.

1 февраля Международный спортивный арбитраж в Лозанне решил, что 28 пожизненно дисквалифицированных якобы за нарушения антидопинговых правил российских атлетов неправомерно подпали под санкции и были отстранены от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане-2018. 

  • 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году.
  • Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил. 

Смотрите также: Хакеров из РФ заподозрили в подготовке к атаке на Олимпиаду-2018

 

 

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Витольд Банька допинг-контроль Россия WADA
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