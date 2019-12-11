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Сюр. В РФ хотят провести "свою Олимпиаду" после решения WADA

Сюр. В РФ хотят провести "свою Олимпиаду" после решения WADA - Фото
Фото - YURI KOCHETKOV/EPA
11.12.2019, 18:35

Российские власти не согласны с решением Всемирного антидопингового агентства

Власти страны-агрессора РФ рассказали об идее проведения "своей Олимпиады" после того, как WADA приняла решение об отстранении российских спортсменов от крупных стартов на четыре года. Об этом заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, передает sports.ru.

"Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры", – сказала она и добавила, что считает расследование "предвзятым".

  • 9 декабря Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

Читайте также: Россия будет участвовать в Евро-2020 несмотря на решение WADA 

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Валентина Матвиенко дисквалификация Олимпиада WADA допинг
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