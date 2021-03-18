Лига Европы. "Шахтер" проиграл "Роме" и завершил выступление в турнире

Сегодня, 18 марта, на киевском НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" и римская "Рома" играли второй матч 1/8 Лиги Европы.

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"Шахтер" проиграл со счетом 1:2 и завершил выступление в Лиге Европы.

Голы забили Жуниор Мораес (59-я минута) и Борха Майораль (48-я и 72-я минуты).

В первом матче, который состоялся в Риме в прошлый четверг, "Шахтер" разгромно проиграл со счетом 3:0. Голы забивали Пеллегрини, Эль-Шаарави и Манчини.

На пути в 1/8 Лиги Европы "Шахтер" прошел "Маккаби" Тель-Авив – 3:0 в пользу "горняков" по результатам двух матчей.

Наталия Медведева

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