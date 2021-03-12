UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лига Европы. Донецкий "Шахтер" проиграл на выезде итальянской "Роме" – 0:3

12.03.2021, 07:38
Лига Европы. Донецкий
Игроки Ромы после второго гола (фото - Ettore Ferrari_EPA)

Вчера донецкий клуб "Шахтер" с разгромным счетом проиграл "Роме", подарив итальянцам три очка в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Матч прошел на выезде в Риме на стадионе Олимпико, закончившись со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Первый гол в свои ворота "Шахтер" получил на 23-й минуте – его забил Лоренцо Пеллегрини, воспользовавшись ошибкой защиты соперников. Педро дал пас на Пеллегрини, а тот, выскочив один на один с Трубиным, переиграл его ударом в ближний.

Второе очко на 73-й минуте принес итальянцам Эль-Шаарави. Вышедший на замену нападающий "Ромы" протянул мяч с центра поля и пробил мимо Трубина, увеличив счет до 2:0.

Третий гол влетел в ворота "Шахтера" уже спустя четыре минуты после второго – разгромную победу "Роме" принес защитник Джанлука Манчини, замкнув подачу с углового. 3:0 в пользу итальянцев.

Ответный матч состоится в Киеве 18 марта на НСК "Олимпийский".

  • Вчера также свой матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы проиграло киевское "Динамо" – они уступили дома испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2.

Читайте также: Лига Европы. "Шахтер" победил "Маккаби" и вышел в следующий этап: яркие фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Рома футбол фото Лига Европы шахтер уефа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 