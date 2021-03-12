Лига Европы. Донецкий "Шахтер" проиграл на выезде итальянской "Роме" – 0:3

Вчера донецкий клуб "Шахтер" с разгромным счетом проиграл "Роме", подарив итальянцам три очка в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Матч прошел на выезде в Риме на стадионе Олимпико, закончившись со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

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Первый гол в свои ворота "Шахтер" получил на 23-й минуте – его забил Лоренцо Пеллегрини, воспользовавшись ошибкой защиты соперников. Педро дал пас на Пеллегрини, а тот, выскочив один на один с Трубиным, переиграл его ударом в ближний.

Второе очко на 73-й минуте принес итальянцам Эль-Шаарави. Вышедший на замену нападающий "Ромы" протянул мяч с центра поля и пробил мимо Трубина, увеличив счет до 2:0.

Третий гол влетел в ворота "Шахтера" уже спустя четыре минуты после второго – разгромную победу "Роме" принес защитник Джанлука Манчини, замкнув подачу с углового. 3:0 в пользу итальянцев.

Ответный матч состоится в Киеве 18 марта на НСК "Олимпийский".

Вчера также свой матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы проиграло киевское "Динамо" – они уступили дома испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2.

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Дарья Мостовая

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