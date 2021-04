Футболист сборной Украины повторил достижение легендарного Луиша Фигу в Серии А

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский повторил достижение легендарного португальца Луиша Фигу в Серии А. Об этом сообщает в Twitter статистический портал Opta Paolo.

Малиновский в последних двух матчах отдал две голевые передачи. Его ассисты помогли "Аталанте" обыграть "Удинезе" и "Фиорентину", оба раза – со счетом 3:2.

Последним легионером, который два матча подряд в Серии А отличался как минимум двумя ассистами был Луиш Фигу. Его достижение было зафиксировано в 2007-м, когда португалец выступал за миланский "Интер". Последним итальянцем, которому удавалось достичь подобного, был Андреа Ладзари. Свои ассисты он отдал за "Удинезе" в 2013-м.

