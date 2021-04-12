Футболист сборной Украины повторил достижение легендарного Луиша Фигу в Серии А
Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский повторил достижение легендарного португальца Луиша Фигу в Серии А. Об этом сообщает в Twitter статистический портал Opta Paolo.
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Малиновский в последних двух матчах отдал две голевые передачи. Его ассисты помогли "Аталанте" обыграть "Удинезе" и "Фиорентину", оба раза – со счетом 3:2.
Последним легионером, который два матча подряд в Серии А отличался как минимум двумя ассистами был Луиш Фигу. Его достижение было зафиксировано в 2007-м, когда португалец выступал за миланский "Интер". Последним итальянцем, которому удавалось достичь подобного, был Андреа Ладзари. Свои ассисты он отдал за "Удинезе" в 2013-м.
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2 – Before Ruslan Malinovskiy, the last foreign player to provide at least two assists in two consecutive Serie A games was Luis Figo in September 2007. Generous.#FiorentinaAtalanta pic.twitter.com/tIuOen6EIt— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 11, 2021
- Малиновский является воспитанником житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтера". В Украине выступал за резервные команды "Шахтера", "Севастополь" и "Зарю" Луганск.
- В 2016-м Малиновский перешел в бельгийский "Гент", где быстро стал одним из лидеров и в сезоне 2018/19 выиграл Чемпионат Бельгии.
- С 2019-го выступает за "Аталанту". Вместе с командой из Бергамо выиграл бронзу Серии А сезона 2019/20.
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