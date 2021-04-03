Встреча с уткой. "Манчестер Сити" опубликовал странное видео с лидером сборной Украины

Английский футбольный гранд "Манчестер Сити" опубликовал в Instagram странное видео с лидером сборной Украины по футболу Александром Зинченко и уткой.

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На ролике снято утку, которая ходит по парковке клуба. Затем к ней подъезжает на машине Зинченко и удивленно смотрит на нее несколько секунд.

В "Ман Сити" не объяснили смысла видео, лишь коротко подписав его "Утка!".

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manchester City (@mancity)

В комментариях "поднял руку" футболист американского "Орландо Сити" Алешандре Пато. Его настоящая фамилия – да Силва/ Однако футбольный мир знает бразильского по прозвищу "Пато", которое переводится с португальского как "утенок".

"Манчестер Сити" нередко публикует фото и видео с Зинченко. Например, в конце февраля гранд показал футбольный трюк украинца. А на днях – назвал Зинченко "своей звездой" и отметил его достижения в сборной Украины, в том числе первое капитанство.

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Марк Сировой

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