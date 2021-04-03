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Встреча с уткой. "Манчестер Сити" опубликовал странное видео с лидером сборной Украины

03.04.2021, 14:57
Встреча с уткой.
Александр Зинченко и Кайл Уокер (фото - ЕРА)

Английский футбольный гранд "Манчестер Сити" опубликовал в Instagram странное видео с лидером сборной Украины по футболу Александром Зинченко и уткой.

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На ролике снято утку, которая ходит по парковке клуба. Затем к ней подъезжает на машине Зинченко и удивленно смотрит на нее несколько секунд.

В "Ман Сити" не объяснили смысла видео, лишь коротко подписав его "Утка!".

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Публикация от Manchester City (@mancity)

В комментариях "поднял руку" футболист американского "Орландо Сити" Алешандре Пато. Его настоящая фамилия – да Силва/ Однако футбольный мир знает бразильского по прозвищу "Пато", которое переводится с португальского как "утенок".

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Марк Сировой
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Александр Зинченко утка манчестер сити ман сити футбол сборная украины
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