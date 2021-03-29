Пилот Формула-1 сошел с гонки из-за обвертки для сэндвича

Пилот команды Formula-1Alpine Фернандо Алонсо сошел с гонки на гран-при Бахрейна из-за обвертки для сэндвича. Об этом сообщил исполнительный директор Alpine Марцин Будковски, передает пресс-служба F1.

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По словам Будковски, на первом пит-стопе техники обнаружили небольшую проблему с болидом, из-за которой пришлось снизить производительность машины.

На втором пит-стопе выяснилось, что в заднем тормозном канале застряла бумага для сэндвича, говорит Будковски. Это привело к перенагреву и некоторому повреждению тормозной системы. Алонсо, для которого эта была первая гонка после возвращения в Formula-1, сняли из соображений безопасности.

"Это была очень невезучая первая гонка для Фернандо, учитывая, насколько сильно он выглядел", – добавил исполнительный директор Alpine.

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СПРАВКА. "Стоимость" болидов F1 легче определить по сумме, которую команды готовы потратить за сезон на их производство и эксплуатацию, отмечает профильный ресурс Autosport. Например, в 2018-м Ferrari и Mercedes потратили более $400 млн, не считая операций с двигателями. Haas и Williams потратили около $150 млн. С 2021 года введен лимит – не более $175 млн на вопросы, непосредственно касающиеся производительности болидов.

Алонсо также остался огорчен, что не удалось финишировать на его первой с 2018 года гонке. "Старт гонки прошел весело, мы выиграли несколько мест, и у меня было несколько приятных сражений со старыми коллегами. Однако было обидно не увидеть клетчатый флаг в итоге", – сказал гонщик.

Тем не менее Алонсо не отчаивается, ожидает интересного конкурентоспособного сезона и настроен сражаться теперь на гран-при Имолы, которое запланировано на 18 апреля.

Победителем гран-при Бахрейна стал Льюис Хэмилтон (Mercedes), второй – Макс Феррстаппен (Red Bull), третий – Валттери Боттас (Mercedes).

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Марк Сировой

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