Вышел из пламени. Пилот Формулы-1 попал в ужасную аварию на Гран-при Бахрейна: видео

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Сегодня, 29 ноября, на Гран-при Бахрейна пилот Формулы-1 француз Ромен Грожан, выступающий за Haas, попал в ужасную аварию, в результате которой его автомобиль загорелся, а гонку остановили. Об этом сообщает CNN.

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На первом круге Грожан свернул с трассы после третьего поворота и его машина, зацепив болид Даниила Квята, врезалась в ограждение, взорвавшись при ударе и разломившись пополам.

Как отмечается, Грожан чудесным образом смог выбраться из пламени через несколько секунд, и его немедленно взяли под опеку сотрудники аварийной службы.

"У него все в порядке – легкие ожоги рук и лодыжек, – сказал тренер команды Haas Гюнтер Штайнер. – Конечно, он в шоке и проходит все проверки, необходимые после такого удара. Он в сознании".

Команда Haas сообщила в Twitter: "В качестве меры предосторожности и для дальнейшего медицинского обследования Ромена доставят в больницу".

По оценкам Sky Sports, между моментом удара и выходом Грожана из пламени прошло 18-20 секунд. Искореженная и обугленная передняя половина автомобиля, из которой Грожану удалось выбраться самостоятельно, застряла в боковом ограждении трассы.

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Публикация от FORMULA 1® (@f1)

"За 12 лет работы я ни разу не видел такого сильного пожара, – сказал водитель скорой помощи Алан ван дер Мерве. – То, что Ромен сам вышел из машины после подобного инцидента – просто удивительно. Это говорит о том, что все системы, подушка, барьеры, ремни безопасности – все работало, как должно".

После перерыва гонка возобновилась, и британец Льюис Хэмилтон одержал рекордную 95-ю победу в своей карьере, а Red Bulls Макса Ферстаппена и Алекса Албона заняли второе и третье места соответственно.

Грожан дебютировал в Формуле-1 в 2009 году. Он присоединился к американской команде Haas в 2016 году, а хотя в конце текущего сезона планировал ее покинуть. 34-летний игрок за свою карьеру выиграл 10 подиумов.

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Теги: авария, Формула-1, гонка, Ромен Грожан
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