"Наша звезда". Английский гранд расхвалил капитана сборной Украины по футболу – фото

Гранд английского футбола "Манчестер Сити" опубликовал в Instagram хвалебный пост о полузащитнике Александре Зинченко, который недавно стал самым молодым капитаном сборной Украины в официальных матчах.

СММ-менеджеры горожан опубликовали фото, на котором Зинченко вместе с партнером по команде сидит на стуле в форме клуба. "Наша украинская звезда", – подписали кадр на аккаунте "Манчестер Сити".

Сити также отмечали в Twitter последние успехи Зинченко в сборной Украины. В частности, писали о его первом капитанстве в национальной команде в поединке против чемпионов мира сборной Франции, а также о его голевой передаче в матче с Казахстаном.

@DeBruyneKev got himself a goal as Belgium beat Wales 3-1



Zinny captained his country for the first time as they held France to a 1-1 draw



Our Portuguese trio all played in a 1-0 win over Azerbaijan



#ManCity pic.twitter.com/BT6KrXseoU