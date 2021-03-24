Матч с чемпионами мира. Украина сыграла вничью с Францией – французы забили оба гола: фото

Сегодня, 24 марта, сборные Украины и Франции сыграли первый матч в рамках отборочного этапа на Чемпионат мира по футболу-2022, который состоится в Катаре.

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Матч закончился со счетом 1:1.

Голы забили:

На 19-й минуте Антуан Гризманн поразил ворота украинцев.

На 57-й минуте после удара Сергея Сидорчука автогол Преснеля Кимпембе сравнял счет.

До сегодняшнего матча в последний раз Украина играла с Францией осенью 2020-го в товарищеском матче. Тогда ослабленная вспышкой коронавируса команда главного тренера Андрея Шевченко проиграла действующим чемпионом мира с рекордным счетом 7:1.

Также в 2013-м Украина встречалась с Францией в плей-офф отбора на ЧМ. После победы 2:0 в Киеве украинцы проиграли 3:0 в Париже и покинули турнир.

Всего команды встречались 10 раз: шесть раз выигрывала Франция, один – Украина, трижды была ничья. Общий счет – 21:6 в пользу французов.

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