Отбор на Чемпионат мира. Украина сыграла вничью с Казахстаном: фото

31 марта на НСК Олимпийский в Киеве сборные Украины и Казахстана сыграли вничью в третьем матче группы D отборочного этапа на Чемпионат мира по футболу-2022, который состоится в Катаре.

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Матч закончился со счетом 1:1.

На 20-й минуте вывел вперед сборную Украины Роман Яремчук.

На 59-й – Серикжан Мужиков сравнял счет.

Турнирное положение: Франция – 7 очков (после трех игр), Украина – 3 (после трех игр), Финляндия – 2 (после двух игр), Босния и Герцеговина – 1 (после двух игр), Казахстан – 1 (после двух игр).

Следующие матчи в квалификации мирового первенства сборная Украины сыграет 1 сентября с командой Казахстана на выезде и 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский против сборной Франции.

Отборочный турнир ЧМ-2022 "сине-желтые" завершат поединками в Финляндии (9 октября) и с Боснией и Герцеговиной (12 октября дома, 16 ноября в гостях).