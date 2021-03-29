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"Хороший матч". Шевченко прокомментировал сенсационную ничью сборной Украины с финнами

29.03.2021, 06:37
Андрей Шевченко (фото - пресс-служба УАФ)

Футбольная сборная Украины провела хороший матч с Финляндией (1:1), кроме последних минут этого поединка квалификации на Чемпионат мира-2022. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер Украинцев Андрей Шевченко, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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"Я думаю, мы провели хороший матч. Единственное, я очень недоволен последними минутами, рядом наших ошибок", – сказал он.

Шевченко добавил, что не имеет в виду ошибку Виталия Миколенко, который на 88-й минуте потерял мяч в штрафной площадке и сбил Теэмму Пукки, после чего получил красную карточку, а в ворота Украины был назначен пенальти.

По словам тренера, все шло по плану: Украина владела инициативой, вышедшие на замену футболисты усилили игру – был забит хороший мяч Жуниора Мораеса. Однако в конце матча украинцы немножко растерялись и выбрали неправильные позиции. Возможно, сказалась усталость, "а докричаться было невозможно", говорит Шевченко.

"Я не знаю, может, игроки не услышали, но должно было бы быть перестроение (тактическое, – ред.)...Пять минут мы провели не так, как должны были доигрывать. Мы потеряли сегодня победу. В целом команда играла очень хорошо, выполняла установку в течение 85-ти минут", – добавил Шевченко.

  • 24 марта сборная Украины в Париже сыграла вничью 1:1 со сборной Франции – действующими чемпионами мира. Это был первый матч группового этапа отбора на ЧМ-2022.
  • 28 марта во втором матче отбора Украина неожиданно в Киеве потеряла очки с Финляндией – 1:1.
  • 31 марта сборная Украины сыграет со сборной Казахстана в рамках третьего матча отбора на ЧМ-2022.

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Марк Сировой
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