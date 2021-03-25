"У нас был план". Шевченко объяснил, как сборная Украины добыла ничью с чемпионами мира

Сборная Украины по футболу смогла сыграть добыть ничью со сборной Франции, благодаря тактическому плану. Так на пресс-конференции прокомментировал поединок с действующими чемпионами мира главный тренер украинцев Андрей Шевченко.

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Шевченко отметил, что Украина впервые играла по схеме с пятью защитниками (5-4-1), игра была хорошей – и план удалось выполнить, несмотря на короткое время подготовки к игре. При этом, по его словам, было много видеозанятий по изучению соперника.

"Нам нужно было перекрывать пространство позади. Если бы мы оставляли талантливых французских игроков один в один, то получили бы много проблем. Это был единственный путь сбалансировать состав, сделать компактным пространство между линиями. Всегда один прессинговал, а другой прикрывал. Это был наш план на игру", – объяснил тактические хитрости и подбор состава тренер.

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Шевченко отметил, была задача, в частности, остановить одного из лучших игроков мира Килиана Мбаппе. Для этого перед ним ставили больше игроков – и план удался.

Тренер также считает, что у Украины было много шансов и у ворот соперника. Однако после тяжелой работы в обороне не хватало свежести в контратаках: допускались технические ошибки, принимались неправильные решения. По словам Шевченко, это нормально.

"Я хочу поблагодарить своих футболистов за приложенные ими усилия и командную игру. Они потратили много энергии, но это единственный способ остановить столь талантливую команду, как Франция. Для нас это очень хороший результат – получить сегодня одно очко", – подчеркнул он.

Вчера сборная Украины сыграла вничью с Францией 1:1 в рамках первого матча группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022.

28 марта украинцы сыграют с Финляндией, а 31-го – с Казахстаном.

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Марк Сировой

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