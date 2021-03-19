Футбол. Арбитраж подтвердил техническое поражение Украины в решающем матче Лиги Наций

Спортивный арбитражный суд Лозанны подтвердил техническое поражение сборной Украины в решающем матче Лиги Наций УЕФА против Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Как отмечается, арбитраж отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая требовала перенести отмененный из-за вспышки коронавируса в украинской команде матч или определить результат жеребьевкой.

Арбитраж решил, что Европейский футбольный союз (УЕФА) корректно применил правила, а УАФ все же должна была нести ответственность за срыв матча в условиях, когда не было жизнеспособной возможности для его переноса.

При этом Арбитраж подчеркнул, что в срыве матча не было вины УАФ, а сборная Украины стала случайной жертвой пандемии COVID-19. Поэтому Арбитраж решил не присуждать УАФ каких-либо штрафов или выплат в пользу УЕФА или Швейцарской федерации футбола.

В пресс-службе УАФ отреагировали на решение арбитража и подчеркнули, что их позиция остается неизменной: Украина выполнила все требования для участия команды в этом поединке. УАФ также опубликовала выдержку из решения Арбитража:

"Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом (УЕФА о мерах в связи с пандемией, – ред.) или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Любая сборная могла столкнуться с подобной ситуацией".

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Марк Сировой

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