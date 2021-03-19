UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбол. Арбитраж подтвердил техническое поражение Украины в решающем матче Лиги Наций

19.03.2021, 13:05
Футбол. Арбитраж подтвердил техническое поражение Украины в решающем матче Лиги Наций - Фото
Сборная Украины по футболу (фото - УАФ)

Спортивный арбитражный суд Лозанны подтвердил техническое поражение сборной Украины в решающем матче Лиги Наций УЕФА против Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, арбитраж отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая требовала перенести отмененный из-за вспышки коронавируса в украинской команде матч или определить результат жеребьевкой.

Арбитраж решил, что Европейский футбольный союз (УЕФА) корректно применил правила, а УАФ все же должна была нести ответственность за срыв матча в условиях, когда не было жизнеспособной возможности для его переноса.

При этом Арбитраж подчеркнул, что в срыве матча не было вины УАФ, а сборная Украины стала случайной жертвой пандемии COVID-19. Поэтому Арбитраж решил не присуждать УАФ каких-либо штрафов или выплат в пользу УЕФА или Швейцарской федерации футбола.

В пресс-службе УАФ отреагировали на решение арбитража и подчеркнули, что их позиция остается неизменной: Украина выполнила все требования для участия команды в этом поединке. УАФ также опубликовала выдержку из решения Арбитража:

"Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом (УЕФА о мерах в связи с пандемией, – ред.) или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Любая сборная могла столкнуться с подобной ситуацией".

Читайте также: Врач, который отменил матч Украина-Швейцария, ранее разрешал играть с COVID-19 в команде

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина Швейцария уефа сборная поражение лозанна лига наций арбитраж коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 