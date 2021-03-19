Футбол. Арбитраж подтвердил техническое поражение Украины в решающем матче Лиги Наций
Спортивный арбитражный суд Лозанны подтвердил техническое поражение сборной Украины в решающем матче Лиги Наций УЕФА против Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Как отмечается, арбитраж отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая требовала перенести отмененный из-за вспышки коронавируса в украинской команде матч или определить результат жеребьевкой.
Арбитраж решил, что Европейский футбольный союз (УЕФА) корректно применил правила, а УАФ все же должна была нести ответственность за срыв матча в условиях, когда не было жизнеспособной возможности для его переноса.
При этом Арбитраж подчеркнул, что в срыве матча не было вины УАФ, а сборная Украины стала случайной жертвой пандемии COVID-19. Поэтому Арбитраж решил не присуждать УАФ каких-либо штрафов или выплат в пользу УЕФА или Швейцарской федерации футбола.
В пресс-службе УАФ отреагировали на решение арбитража и подчеркнули, что их позиция остается неизменной: Украина выполнила все требования для участия команды в этом поединке. УАФ также опубликовала выдержку из решения Арбитража:
"Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом (УЕФА о мерах в связи с пандемией, – ред.) или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Любая сборная могла столкнуться с подобной ситуацией".
- 17 ноября врач кантона Люцерн отправил на карантин сборную Украины из-за вспышки коронавируса. Матч со Швейцарией отменили, хотя главный тренер сборной Андрей Шевченко и заявлял, что у сборной есть достаточное для проведения матча число игроков с негативным тестом на COVID-19.
- Шевченко говорил, что команда не достойна технического поражения, и настаивал на переигровке, в крайнем случае – жеребьевке. В Швейцарском футбольном союзе заявляли, что переигровка невозможна.
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины. Из-за этого решения сборная вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.
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