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Футбол. Сборной Украины присудили техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией

25.11.2020, 18:10
Футбол. Сборной Украины присудили техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией - Фото
Сборная Украины (Фото: ЕРА)

Апелляционный комитет УЕФА признал, что матч Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся по вине украинской сборной. Нашей команде зачислили техническое поражение со счетом 0:3. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий заявил, что украинская сторона намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью. 

  • В игре со Швейцарией должна была решиться судьба прописки в элитном дивизионе Лиги наций. В день матча, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера Украины по физподготовке Баштового и футболистов – Малиновского, Мораеса и Кривцова. За весь ноябрьский сбор коронавирус зафиксировали сразу у 10 игроков сборной.

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Станислав Стороженко
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