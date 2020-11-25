Футбол. Сборной Украины присудили техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией

Апелляционный комитет УЕФА признал, что матч Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся по вине украинской сборной. Нашей команде зачислили техническое поражение со счетом 0:3. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий заявил, что украинская сторона намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью.

В игре со Швейцарией должна была решиться судьба прописки в элитном дивизионе Лиги наций. В день матча, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера Украины по физподготовке Баштового и футболистов – Малиновского, Мораеса и Кривцова. За весь ноябрьский сбор коронавирус зафиксировали сразу у 10 игроков сборной.

Власти кантона Люцерн отправили на карантин всю украинскую делегацию, а матч отменили, его судьбу будет решать УЕФА. В Швейцарском футбольном союзе заявили, что перенос игры невозможен и есть два варианта решения ситуации: техническое поражение Украины или жеребьевка.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко заявил, что Украина не достойна поражения в этом матче. По его мнению, поединок должен быть переигран.

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Станислав Стороженко

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