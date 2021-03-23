Футбол. Брутальный форвард "Милана" прослезился после вопроса о сыне – видео

Вчера в преддверии матча сборной Швеции с грузинской командой прошла пресс-конференция с нападающим итальянского ФК "Милан" Златаном Ибрагимовичем – тренер решил вернуть его в шведскую сборную. Во время конференции футболист растрогался и не смог сдержать слез на при вопросе о сыне. Видео выложили в Instagram пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN FC (@espnfc)

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На видео у Ибрагимовича спросили, какая была реакция его семьи и что он сказал сыновьям, когда принял решение вернуться в Швецию и играть за национальную сборную.

"Ты задал плохой вопрос. Мой сын Винсент плакал, когда я уезжал. Но сейчас все хорошо", – сказал форвард и закрыв глаза рукой, прослезился.

В ноябре 2020 года Ибрагимович побил бомбардирский рекорд Шевченко в "Милане".

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Дарья Мостовая

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