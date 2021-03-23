UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбол. Брутальный форвард "Милана" прослезился после вопроса о сыне – видео

23.03.2021, 14:26
Футбол. Брутальный форвард
Златан Ибрагимович (фото - AC Milan, Facebook)

Вчера в преддверии матча сборной Швеции с грузинской командой прошла пресс-конференция с нападающим итальянского ФК "Милан" Златаном Ибрагимовичем – тренер решил вернуть его в шведскую сборную. Во время конференции футболист растрогался и не смог сдержать слез на при вопросе о сыне. Видео выложили в Instagram пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ESPN FC (@espnfc)

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

На видео у Ибрагимовича спросили, какая была реакция его семьи и что он сказал сыновьям, когда принял решение вернуться в Швецию и играть за национальную сборную. 

"Ты задал плохой вопрос. Мой сын Винсент плакал, когда я уезжал. Но сейчас все хорошо", – сказал форвард и закрыв глаза рукой, прослезился.

Смотрите также: В стиле Ибрагимовича. Украинец Яремчук забил юбилейный гол за бельгийский "Гент" – видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол видео сын Златан Ибрагимович слезы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 