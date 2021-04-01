"Нас наказали". Шевченко прокомментировал ничью сборной Украины с Казахстаном

Сборная Украины в матче с Казахстаном (1:1) плохо реализовывала моменты, за что и была наказана соперником. Об этом после неудачного матча отбора на Чемпионат мира-2022 заявил главный тренер украинской команды Андрей Шевченко, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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По словам тренера, Украина еще в первом тайме создала достаточно моментов, чтобы закрыть игру.

"Мне понравилось, что Казахстан бился до конца. Игроки соперника делали все, что могли. Молодцы ребята, взяли очко. Мы создали достаточно моментов, чтобы закрыть игру, но не использовали их. Соперник нас наказал", – сказал Шевченко.

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Тренер взял на себя ответственность за последние неудачные результаты. При этом он не может сказать, что сборная играла провально, плохо атаковала или ужасно оборонялась.

Шевченко также добавил, что его "волнуют некоторые моменты" в игре украинцев. Он намерен просмотреть нескольких игроков в линию обороны и на другие позиции, а с частью футболистов "будет серьезный разговор".

"Чтобы провести детальный анализ, мне нужно сейчас немного времени. Да, мы усложнили себе задачу (с выходом на чемпионат мира, – ред). Но я не вижу в этом безысходности. Мы набрали мало очков дома – будем брать их на выезде", – заявил главный тренер сборной.

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Марк Сировой

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