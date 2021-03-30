Умер вице-президент "Динамо" Киев

На 82-м году жизни умер вице-президент ФК "Динамо" Киев Михаил Петрошенко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Причина смерти Петрошенко не уточняется. Соболезнования родным и близким усопшего высказал президент клуба Игорь Суркис.

Суркис отметил, что под руководством Петрошенко были построены клубная база, школа, манеж и множество других инфраструктурных объектов "Динамо".

В декабре 2020-го умер футболист "золотого" состава "Динамо" 1970-х годов – Петр Слободян.

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Марк Сировой

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