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"Неординарный футболист". Умер игрок золотого состава "Динамо" 1970-х

15.12.2020, 13:37
Петр Слободян (фото - пресс-служба ФК Динамо Киев)

Умер бывший футболист киевского "Динамо" Петр Слободян, который входил в золотой состав команды 1970-х годов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Слободян скончался на 68-м году жизни, причины смерти не раскрываются.

Вместе с "Динамо" он выигрывал Суперкубок УЕФА (1975) и дважды чемпионат СССР (1975, 1977). Его гол в ворота мюнхенской "Баварии" вывел украинский клуб в полуфинал Кубка чемпионов 1976/77.  

За киевлян Слободян играл пять сезонов и провел под сотню матчей. Из-за травм рано завершил карьеру, после чего работал в Университете имени Шевченко. Дважды тренировал киевскую "Оболонь", выводил "пивоваров" в элитный дивизион украинского футбола в 2001 году. В 2020-м указом президента ему был присвоен орден за заслуги II степени.

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил соболезнования родным спортсмена и добавил: "Слободян был неординарным футболистом. Недаром он стал единственным игроком, кого Валерий Лобановский после работы в "Днепре" позвал за собой в киевское "Динамо".

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Марк Сировой
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