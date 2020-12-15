"Неординарный футболист". Умер игрок золотого состава "Динамо" 1970-х

Умер бывший футболист киевского "Динамо" Петр Слободян, который входил в золотой состав команды 1970-х годов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Слободян скончался на 68-м году жизни, причины смерти не раскрываются.

Вместе с "Динамо" он выигрывал Суперкубок УЕФА (1975) и дважды чемпионат СССР (1975, 1977). Его гол в ворота мюнхенской "Баварии" вывел украинский клуб в полуфинал Кубка чемпионов 1976/77.

За киевлян Слободян играл пять сезонов и провел под сотню матчей. Из-за травм рано завершил карьеру, после чего работал в Университете имени Шевченко. Дважды тренировал киевскую "Оболонь", выводил "пивоваров" в элитный дивизион украинского футбола в 2001 году. В 2020-м указом президента ему был присвоен орден за заслуги II степени.

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил соболезнования родным спортсмена и добавил: "Слободян был неординарным футболистом. Недаром он стал единственным игроком, кого Валерий Лобановский после работы в "Днепре" позвал за собой в киевское "Динамо".

1 октября сообщалось, что в возрасте 48 лет умер легендарный нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин.

25 ноября легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер от остановки сердца. Он перенес сердечный приступ у себя дома – через две недели после выписки из больницы, где ему сделали операцию по удалению тромба в мозгу. Прокуратура Аргентины расследует обстоятельства смерти Марадоны.

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Марк Сировой

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