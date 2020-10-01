Футбол. Умер легендарный форвард "Шахтера" Ателькин

Ателькин – лучший бомбардир "Шахтера" в финалах Кубка Украины. Причину смерти бывшего футболиста не раскрывают

В возрасте 48 лет умер легендарный нападающий донецкого Шахтера Сергей Ателькин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Причины смерти бывшего футболиста не раскрываются.

В клубе отмечают, что Ателькин дебютировал за команду в 18-летнем возрасте, провел в оранжево-черной футболке 256 матчей и забил 82 гола. Он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Ателькин является лучшим снайпером "Шахтера" в финалах Кубка Украины. В 1997-м он забил победный гол над "Днепром". В 2001-м его дубль принес горнякам победу в матче с киевским "ЦСКА". А в 2002-м – Ателькин перевел в экстра-тайм поединок с "Динамо", который "Шахтер" выиграл со счетом 3:2.

Также он забил последний гол в матче с пражской "Славией" в 2000 году - тогда "горняки" впервые добыл путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Также Ателькин играл за кременчугский "Кремень", итальянский "Лечче", португальскую "Боавишту" и донецкий "Металлург". После карьеры работал селекционером в "Шахтере", искал талантливых игроков в академию и главную команду.

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Марк Сировой

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