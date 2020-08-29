Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера"

Чедвик Боузман, известный по роли Черной пантеры, четыре года боролся с раком, но об этом не сообщалось публично

Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший короля Т’Чаллы в фильме Marvel "Черная пантера", умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщается в официальном Twitter артиста.

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В 2016-м Боузману диагностировали рак толстой кишки третьей степени, говорится в сообщении. Актер боролся с болезнью в течение четырех лет, однако она прогрессировала до четвертой степени. Боузман умер дома, рядом с ним была жена и члены семьи.

"Настоящий боец Чедвик выдержал все это и принес вам множество фильмов, которые вы так полюбили. "Маршалл", "Пятеро одной крови", "August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom" и многое другое - все это было снято во время бесчисленных операций и химиотерапий, а также в перерыве между ними. Для его карьеры было честью сыграть короля Т’Чаллу в "Черной пантере"", — написали в Twitter актера.

В заявлении отмечается, что члены семьи актера благодарны всем за любовь и молитвы, а также просят продолжать уважать их приватность в это время.

Боузман родился в 1977 году в Южной Каролине. Начав карьеру в 2003 году, он сыграл в около 30 картинах. Помимо роли Черной пантеры, Боузман исполнял роли известных афроамериканцев, в частности музыканта Джеймса Брауна, бейсболиста Джеки Робинсона и перового чернокожего судью Верховного суда США Тэргуда Маршалла.

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Марк Сировой

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