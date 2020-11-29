Смерть Марадоны. Личного врача подозревают в непредумышленном убийстве из-за халатности

В Аргентине открыли дело против личного врача Диего Марадоны по подозрению в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает Todo Noticias.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, дочери Марадоны – Джаннина, Далма и Яна – подвергли сомнению профессионализм действий врача Леопольдо Луке и подали заявление в полицию. Они попросили узнать подробности лечения и препаратов, которые пациент получал в последние недели жизни.

Полиция провела обыски дома и в офисе врача. Они изъяли мобильные телефоны, компьютеры и документацию с историей болезни Марадоны и информацией, связанной с его лечением, чтобы определить, была ли халатность в оказании медицинской помощи.

По словам судьи, выяснилось, что были выполнены не все предписания, рекомендованные Марадоне после выписки из больницы.

В одном из изъятых документов говорится, что футболисту была предписана госпитализация на дому, уход с привлечением на полный рабочий день медбратьев, специализирующиеся на проблемах, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Специалисты также попросили, чтобы Марадону наблюдал невролог, и чтобы у него всегда была возможность проводить медицинские исследования и скорая помощь наготове.

25 ноября Диего Марадона умер от остановки сердца. Он перенес сердечный приступ у себя дома – через две недели после выписки из больницы, где ему сделали операцию по удалению тромба в мозгу.

После известия о смерти звезды аргентинского футбола на улицы Буэнос-Айреса вышли сотни людей.

28 ноября стало известно, что прокуратура Аргентины расследует обстоятельства смерти Марадоны.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.