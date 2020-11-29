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Смерть Марадоны. Личного врача подозревают в непредумышленном убийстве из-за халатности

29.11.2020, 21:24
Смерть Марадоны. Личного врача подозревают в непредумышленном убийстве из-за халатности - Фото
Диего Марадона (Фото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA)

В Аргентине открыли дело против личного врача Диего Марадоны по подозрению в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает Todo Noticias.

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Как отмечается, дочери Марадоны – Джаннина, Далма и Яна – подвергли сомнению профессионализм действий врача Леопольдо Луке и подали заявление в полицию. Они попросили узнать подробности лечения и препаратов, которые пациент получал в последние недели жизни. 

Полиция провела обыски дома и в офисе врача. Они изъяли мобильные телефоны, компьютеры и документацию с историей болезни Марадоны и информацией, связанной с его лечением, чтобы определить, была ли халатность в оказании медицинской помощи.

По словам судьи, выяснилось, что были выполнены не все предписания, рекомендованные Марадоне после выписки из больницы.

В одном из изъятых документов говорится, что футболисту была предписана госпитализация на дому, уход с привлечением на полный рабочий день медбратьев, специализирующиеся на проблемах, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Специалисты также попросили, чтобы Марадону наблюдал невролог, и чтобы у него всегда была возможность проводить медицинские исследования и скорая помощь наготове.

  • 25 ноября Диего Марадона умер от остановки сердца. Он перенес сердечный приступ у себя дома – через две недели после выписки из больницы, где ему сделали операцию по удалению тромба в мозгу.
  • После известия о смерти звезды аргентинского футбола на улицы Буэнос-Айреса вышли сотни людей.
  • 28 ноября стало известно, что прокуратура Аргентины расследует обстоятельства смерти Марадоны.
Наталия Медведева
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