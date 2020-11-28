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Прокуратура Аргентины расследует обстоятельства смерти Марадоны

28.11.2020, 16:53
Прокуратура Аргентины расследует обстоятельства смерти Марадоны - Фото
Диего Марадона (Фото: depositphotos.com)

Прокуратура Аргентины расследует обстоятельства смерти Диего Марадоны. Следователи выясняют, не связана ли она с халатностью медиков, сообщает The Telegraph со ссылкой на судебные источники.

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Адвокат Марадоны призвал к расследованию после сообщений о том, что автомобилям скорой помощи потребовалось более получаса, чтобы добраться до дома звезды футбола.

Предварительный отчет о вскрытии показал, что Марадона умер во сне в полдень в среду от "острого отека легких и хронической сердечной недостаточности".

Прокуратура Буэнос-Айреса открыла дело под названием "Марадона, Диего. Определение причины смерти".

"Дело было возбуждено потому, что этот человек умер дома, и никто не подписал его свидетельство о смерти. Это не означает, что есть подозрения или нарушения", – сказал источник изданию в судебной системе, пожелавший остаться неизвестным.

"Мы должны увидеть, сделали ли они то, что должны были, или расслабились", – сказал член семьи футболиста.

По данным аргентинского издания Todo Noticias, прокуратура выяснит, могла ли медсестра, которая ухаживала за Марадоной после недавней операции на сердце, по какой-то причине не дать ему один из препаратов.

Также должны провести токсикологические тесты, чтобы выяснить, какие именно лекарства давали Марадоне в последние часы жизни.

  • 25 ноября умер футболист Диего Марадона, на момент смерти ему было 60 лет.
  • После известия о смерти звезды аргентинского футбола на улицы Буэнос-Айреса вышли сотни людей.



Вадим Ребрина
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Спорт футбол диего марадона Аргентина

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