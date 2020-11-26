Сегодня с Марадоной прощались аргентинцы и весь мир: фото и видеорепортаж

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Отдать дань памяти аргентинскому футболисту вышли люди в разных городах мира

После известия о смерти звезды аргентинского футбола на улицы Буэнос-Айреса вышли сотни людей – почтить память Диего Марадоны и проводить его в последний путь. Многие плакали и держали в руках футбольные мячи.

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Вначале поклонники собрались на центральном проспекте города де Хулио, а после – выдвинулись в сторону стадиона Диего Арманда Марадона, где футболист начинал свою карьеру.

Почтили память Марадоны и в других странах. В частности, в Неаполе в Италии люди принесли в знак уважения лампадки и цветы, а также устроили шоу с огнями.

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Теги: футбол, фото, видео, диего марадона, прощание, Аргентина
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