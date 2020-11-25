"Гол столетия" и легендарная "рука Бога". Лучшие голы Диего Марадона – видео

Игрок столетия по версии ФИФА, чемпион мира по футболу 1986 года, член Зала славы итальянского футбола, обладатель Золотого мяча – сегодня, 25 ноября, умер легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона.

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Марадона наиболее знаменит своими выступлениями за итальянский "Наполи". Всего он провел за клуб 188 игр, в которых забил 81 гол.

В 1986 году Марадона вместе со сборной Аргентины взял чемпионство мирового футбольного первенства. На этом турнире самыми известными его голами стали мячи в ворота Англии и Греции. Их еще именуют, как "Рука Бога" и "Гол столетия".

Все клубы, в которых играл Марадона, уже выразили соболезнования: "Барселона", "Наполи", "Севилья", "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", "Аргентинос Хуниорс".

"Конечно, однажды мы вместе забьем мяч на небе", – сказал известный бразильский футболист Пеле, пишет Reuters.

4 ноября легенду футбола госпитализировали, он перенес операцию на головном мозге – она прошла успешно.

Сегодня легендарный футболист Диего Марадона умер от остановки сердца. Ему было 60 лет.

Станислав Стороженко

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