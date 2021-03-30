Удар скорпиона. Футболист сборной Дании забил чудо-гол – видео
Футболист сборной Дании и дортмундской "Боруссии" Томас Дилейни забил красивый гол ударом скорпиона. Видео с забитым мячом опубликовал сам футболист в Instagram.
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Красивый момент произошел на тренировке сборной Дании. Дилейни замыкал прострел со второй линии во время игрового упражнения, однако удар отбил голкипер – и мяч отлетел на неудобную для полузащитника высоту.
Однако Дилейни не растерялся и в падении пяткой забил гол в дальнюю от голкипера девятку. Сложность гола заключалась еще в том, что мяч надо было перебить через "надувного защитника".
Подобные удары называют ударом скорпиона. Смайликом именно этого животного подписал ролик Дилейни.
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В комментариях собрались другие звезды футбола. Оценили гол одноклубники Дилейни по "Боруссии" – Марко Ройс, Джейдон Санчо, Джуд Беллингем и Махмуд Дауд.
- Дилейни имеет ирландско-американское происхождение, чем и объясняется его нетипичная как для датчанина фамилия.
- Дилейни является воспитанником "Копенгагена", в котором и начал делать первые шаги во взрослом футболе.
- В 2016-м Дилейни перешел в бременский "Вердер", а с 2018-го защищает цвета Боруссии "Дортмунд". Выступал за юношеские сборные Дании, с 2013 года – игрок взрослой сборной.
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