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Удар скорпиона. Футболист сборной Дании забил чудо-гол – видео

30.03.2021, 16:17
Удар скорпиона. Футболист сборной Дании забил чудо-гол – видео - Фото
Томас Дилейни (фото - ЕРА)

Футболист сборной Дании и дортмундской "Боруссии" Томас Дилейни забил красивый гол ударом скорпиона. Видео с забитым мячом опубликовал сам футболист в Instagram.

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Красивый момент произошел на тренировке сборной Дании. Дилейни замыкал прострел со второй линии во время игрового упражнения, однако удар отбил голкипер – и мяч отлетел на неудобную для полузащитника высоту.

Однако Дилейни не растерялся и в падении пяткой забил гол в дальнюю от голкипера девятку. Сложность гола заключалась еще в том, что мяч надо было перебить через "надувного защитника".

Подобные удары называют ударом скорпиона. Смайликом именно этого животного подписал ролик Дилейни.

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Публикация от Thomas Delaney (@thomasdelaney)

В комментариях собрались другие звезды футбола. Оценили гол одноклубники Дилейни по "Боруссии" – Марко Ройс, Джейдон Санчо, Джуд Беллингем и Махмуд Дауд.

  • Дилейни имеет ирландско-американское происхождение, чем и объясняется его нетипичная как для датчанина фамилия.
  • Дилейни является воспитанником "Копенгагена", в котором и начал делать первые шаги во взрослом футболе.
  • В 2016-м Дилейни перешел в бременский "Вердер", а с 2018-го защищает цвета Боруссии "Дортмунд". Выступал за юношеские сборные Дании, с 2013 года – игрок взрослой сборной.

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Марк Сировой
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томас дилейни гол удар скорпиона сборная дания боруссия дортмунд футбол
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