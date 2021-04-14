УАФ пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, игравших за сборные террористов – список

Украинская ассоциация футбола пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, которые выступали за сборные террористических организаций ЛНР и ДНР. Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, передает пресс-служба Ассоциации.

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Как отмечается, за выступления за сборные боевиков пожизненно запрещено заниматься любой связанной с футболом деятельностью (административной, спортивной и т.д.) таким футболистам:

- Артему Бессалову;

- Станиславу Гарненко;

- Андрею Лагоде;

- Ярославу Махно;

- Евгению Охмату;

- Артему Пархоменко;

- Савелию Томазову;

- Евгению Федотову;

- Владиславу Фролову;

- Сергею Асьмаеву;

- Вячеславу Бебенину;

- Марку Белавину;

- Александру Варванину;

- Сергею Дрыге;

- Алексею Еремину;

- Сергею Жарому;

- Михаилу Захарову;

- Ивану Зубахину;

- Роману Коновалову;

- Александру Майбороде;

- Евгению Наумову;

- Ивану Рудницкому;

- Владиславу Рябчинскому;

- Андрею Ткачеву;

- Сергею Циндрику;

- Алексею Яковленко.

Все упомянутые лица могут обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ в течение 10 дней с момента получения решения с мотивировочной частью.

6 апреля УАФ опубликовала список из 26 футболистов, которые играли за сборные террористов. Им дали времени до 8 апреля, чтобы предоставить объяснения.

Марк Сировой

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