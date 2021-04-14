УАФ пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, игравших за сборные террористов – список
Украинская ассоциация футбола пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, которые выступали за сборные террористических организаций ЛНР и ДНР. Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, передает пресс-служба Ассоциации.
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Как отмечается, за выступления за сборные боевиков пожизненно запрещено заниматься любой связанной с футболом деятельностью (административной, спортивной и т.д.) таким футболистам:
- Артему Бессалову;
- Станиславу Гарненко;
- Андрею Лагоде;
- Ярославу Махно;
- Евгению Охмату;
- Артему Пархоменко;
- Савелию Томазову;
- Евгению Федотову;
- Владиславу Фролову;
- Сергею Асьмаеву;
- Вячеславу Бебенину;
- Марку Белавину;
- Александру Варванину;
- Сергею Дрыге;
- Алексею Еремину;
- Сергею Жарому;
- Михаилу Захарову;
- Ивану Зубахину;
- Роману Коновалову;
- Александру Майбороде;
- Евгению Наумову;
- Ивану Рудницкому;
- Владиславу Рябчинскому;
- Андрею Ткачеву;
- Сергею Циндрику;
- Алексею Яковленко.
Все упомянутые лица могут обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ в течение 10 дней с момента получения решения с мотивировочной частью.
- 6 апреля УАФ опубликовала список из 26 футболистов, которые играли за сборные террористов. Им дали времени до 8 апреля, чтобы предоставить объяснения.
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