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УАФ пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, игравших за сборные террористов – список

14.04.2021, 16:18
УАФ пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, игравших за сборные террористов – список - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Украинская ассоциация футбола пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов, которые выступали за сборные террористических организаций ЛНР и ДНР. Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, передает пресс-служба Ассоциации.

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Как отмечается, за выступления за сборные боевиков пожизненно запрещено заниматься любой связанной с футболом деятельностью (административной, спортивной и т.д.) таким футболистам:

- Артему Бессалову;

- Станиславу Гарненко;

- Андрею Лагоде;

- Ярославу Махно;

- Евгению Охмату;

- Артему Пархоменко;

- Савелию Томазову;

- Евгению Федотову;

- Владиславу Фролову;

- Сергею Асьмаеву;

- Вячеславу Бебенину;

- Марку Белавину;

- Александру Варванину;

- Сергею Дрыге;

- Алексею Еремину;

- Сергею Жарому;

- Михаилу Захарову;

- Ивану Зубахину;

- Роману Коновалову;

- Александру Майбороде;

- Евгению Наумову;

- Ивану Рудницкому;

- Владиславу Рябчинскому;

- Андрею Ткачеву;

- Сергею Циндрику;

- Алексею Яковленко.

Все упомянутые лица могут обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ в течение 10 дней с момента получения решения с мотивировочной частью.

Марк Сировой
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