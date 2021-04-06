УАФ опубликовала фамилии украинцев, которые могли играть за сборные российских террористов
Украинская ассоциация футбола открыла производство против украинцев, которые якобы играли за сборную террористической организации ДНР в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия". Тем самым они могли причинить вред имиджу украинского футбола, говорится на официальном сайте УАФ.
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В УАФ заявили, что до 8 апреля ждут письменных объяснений "по поводу участия в матче" от:
- Артема Бессалова
- Станислава Гарненко
- Андрея Лагоды
- Ярослава Махно
- Евгения Охмата
- Артема Пархоменко
- Савелия Томазова
- Евгения Федотова
- Владислава Фролова.
Также в УАФ заявили, что Службой безопасности Украины было установлено, что 8-12 декабря 2020 года в Сухуми в турнире "Лига братских народов-2020" принимала участие команда "Восток-уголь" террористической организации ЛНР.
В связи с этим УАФ предложили до 8 апреля дать объяснения "по поводу участия в этих матчах" таким лицам:
- Сергею Асьмаеву
- Вячеславу Бебенину
- Марку Белавину
- Александру Варванину
- Сергею Дрыге
- Алексею Еремину
- Сергею Жарому
- Михаилу Захарову
- Ивану Зубахину
- Роману Коновалову
- Александру Майбороде
- Евгению Наумову
- Ивану Рудницкому
- Владиславу Рябчинскому
- Андрею Ткачеву
- Сергею Циндрику
- Алексею Яковленко.
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