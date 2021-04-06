УАФ опубликовала фамилии украинцев, которые могли играть за сборные российских террористов

Украинская ассоциация футбола открыла производство против украинцев, которые якобы играли за сборную террористической организации ДНР в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия". Тем самым они могли причинить вред имиджу украинского футбола, говорится на официальном сайте УАФ.

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В УАФ заявили, что до 8 апреля ждут письменных объяснений "по поводу участия в матче" от:

- Артема Бессалова

- Станислава Гарненко

- Андрея Лагоды

- Ярослава Махно

- Евгения Охмата

- Артема Пархоменко

- Савелия Томазова

- Евгения Федотова

- Владислава Фролова.

Также в УАФ заявили, что Службой безопасности Украины было установлено, что 8-12 декабря 2020 года в Сухуми в турнире "Лига братских народов-2020" принимала участие команда "Восток-уголь" террористической организации ЛНР.

В связи с этим УАФ предложили до 8 апреля дать объяснения "по поводу участия в этих матчах" таким лицам:

- Сергею Асьмаеву

- Вячеславу Бебенину

- Марку Белавину

- Александру Варванину

- Сергею Дрыге

- Алексею Еремину

- Сергею Жарому

- Михаилу Захарову

- Ивану Зубахину

- Роману Коновалову

- Александру Майбороде

- Евгению Наумову

- Ивану Рудницкому

- Владиславу Рябчинскому

- Андрею Ткачеву

- Сергею Циндрику

- Алексею Яковленко.

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Дарья Мостовая

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