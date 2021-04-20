Футбол. В ФИФА категорически осудили создание Суперлиги

В ФИФА категорически не одобряют создание футбольной Суперлиги, цитирует УЕФА в Twitter президента ФИФА Джанни Инфантино.

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Он назвал Суперлигу закрытым цехом, который является отходом от существующих лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА. "Мы можем лишь категорически не одобрить создание Суперлиги", – заявил Инфантино.

По словам Инфантино, ради краткосрочной финансовой выгоды немногих может быть выброшено очень многое. "Люди должны думать очень осторожно. Они должны рефлексировать и осознавать ответственность", – отметил президент ФИФА.

Инфантино предупредил, что выбирающие свой путь должны мириться с последствиями выбора. "Конкретно это означает, что вы либо в игре, либо нет. Вы не можете быть в игре наполовину", – уточнил он.

Вчера, 12 апреля 2021 года, 12 ведущих футбольных клубов Европы заявили о создании нового турнира – Суперлиги.

JP Morgan Chase подтвердил готовность финансировать Суперлигу.

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Денис Юдин

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