Футбол. Лидеры чемпионатов Испании и Италии отказались играть в скандальной Суперлиге

Лидер испанской Ла Лиги "Атлетико" Мадрид, лидер итальянской серии А "Интер" и идущий в ней на втором месте "Милан" отказались играть в Суперлиге – неподконтрольном УЕФА полузакрытом турнире для топ-клубов. Об этом говорится в заявлениях на сайтах клубов.

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Также сегодня утром о выходе из турнира заявили шесть английских клубов. Таким образом в Суперлиге на данный момент остаются три клуба: "Реал" Мадрид, "Барселона" и "Ювентус".

В "Атлетико" заявили, что приняли решение не оформлять свое присоединение к проекту. Там сказали, что сегодня уже нет причин, по которым они хотели играть в Суперлиге.

В клубе не называет конкретных причин, однако вероятно, речь идет о новом формате Лиги чемпионов, который УЕФА решило ввести с 2024 года. В нем будет единая лига с 36 командами вместо четырех групп по четыре команды. Каждый клуб сыграет минимум 10 матчей (сейчас – шесть), а топ-команды будут чаще встречаться на ранних этапах.

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"Для клуба очень важна гармония со всеми группами, составляющими "красно-белую" семью, особенно с нашими фанатами. Состав основной команды и тренер (Диего Симеоне, – ред.) удовлетворены решением клуба, так как понимают, что спортивные качества должны преобладать над любыми другими критериями", – добавили в мадридском клубе.

В "Интере" заявили, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги. При этом миланцы считают, что футбол должен развиваться, чтобы удерживать интерес болельщиков всех возрастов по всему миру и быть финансово устойчивым.

"С этим видением мы надеемся продолжить сотрудничество с учреждениями и всеми заинтересованными сторонами для будущего спорта, который мы все любим", – добавили в "Интере".

В Милане заявили, что соглашались играть в Суперлиге с "искренним намерением провести самые лучшие европейские соревнования для футбольных фанатов всего мира".

"Тем не менее голоса и опасения болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и "Милан" должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта. Мы будем продолжать упорно работать над устойчивой моделью развития футбола", – заявили "россо-нерри".

19 апреля 12 топ-клубов Европы заявили, что создают полузакрытый турнир Суперлига. Они хотели сами управлять им и получать прибыль, оставив в стороне УЕФА, которое сейчас руководит европейскими турнирами.

В УЕФА пригрозили исключить клубы из национальных чемпионатов, а их футболистов – из сборных.

Турнир также раскритиковали премьер Британии Джонсон и глава Фифа Инфантино.

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Марк Сировой

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