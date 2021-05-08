"Суперлига была ошибкой". Девять топ-клубов Европы получили наказание от УЕФА

Девять из 12 футбольных клубов, принимавших участие в проекте Суперлиги, выразили свою верность клубным турнирам УЕФА и национальным клубным турнирам. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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УЕФА и девять ФК обсудили и подписали формальное соглашение о реинтеграции и участии в клубных турнирах Союза. Утвержденные меры не подлежат пересмотру. "Арсенал", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Тоттенхэм" и "Челси" признают, что проект Суперлиги "был ошибкой, и извиняются перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, другими европейскими клубами и УЕФА".

Каждый из этих клубов "в качестве жеста доброй воли" сделает общее пожертвование на сумму 15 млн евро, которое пойдет на "развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе". Они также соглашаются на 5% сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств.

Они соглашаются на штрафы, которые будут наложены, если клубы захотят принять участие в несанкционированных турнирах (100 млн евро) или нарушат условия соглашения (50 млн евро). УЕФА оставил за собой право предпринять против клубов, которые не покинули Суперлигу ("Реал", "Барселона" и "Ювентус"), любые действия, которые сочтет целесообразными.

19 апреля стало известно, что 12 топ-клубов Европы создают Суперлигу. В УЕФА пригрозили исключить клубы из национальных чемпионатов, а их футболистов – из сборных.

21 апреля о выходе из турнира заявили шесть английских клубов, а также лидеры чемпионатов Испании и Италии.

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Владислав Сердюк

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