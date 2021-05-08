UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Суперлига была ошибкой". Девять топ-клубов Европы получили наказание от УЕФА

08.05.2021, 10:43
Штаб-квартира УЕФА в Ньоне, Швейцария (Фото: Laurent Gillieron/ЕРА)

Девять из 12 футбольных клубов, принимавших участие в проекте Суперлиги, выразили свою верность клубным турнирам УЕФА и национальным клубным турнирам. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

УЕФА и девять ФК обсудили и подписали формальное соглашение о реинтеграции и участии в клубных турнирах Союза. Утвержденные меры не подлежат пересмотру. "Арсенал", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Тоттенхэм" и "Челси" признают, что проект Суперлиги "был ошибкой, и извиняются перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, другими европейскими клубами и УЕФА".

Каждый из этих клубов "в качестве жеста доброй воли" сделает общее пожертвование на сумму 15 млн евро, которое пойдет на "развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе". Они также соглашаются на 5% сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств.

Они соглашаются на штрафы, которые будут наложены, если клубы захотят принять участие в несанкционированных турнирах (100 млн евро) или нарушат условия соглашения (50 млн евро). УЕФА оставил за собой право предпринять против клубов, которые не покинули Суперлигу ("Реал", "Барселона" и "Ювентус"), любые действия, которые сочтет целесообразными.

Читайте также: Футбольная Суперлига в цифрах. Сколько потеряют УЕФА и Лига Чемпионов. Разбор

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
уефа суперлига
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 