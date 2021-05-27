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Финал Лиги Европы закончился поразительной серией пенальти: все голы и видео эмоций после видео

27.05.2021, 07:40
Фото: ЕРА
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В финальном матче Лиги Европы в Гданьске испанский "Вильярреал" одолел "Манчестер Юнайтед" из Англии только в упорном противостоянии в серии пенальти. Поединок закончился с внушительным суммарным счетом 12:11.

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Испанцы начали игру "замкнуто", словно и не собираясь атаковать, и за первые полчаса совершили только одну острую вылазку к воротам противника. Однако это была голевая атака c ударом после розыгрыша стандарта. Парехо с левого фланга навесил, Морено отработал в штрафной успешнее Линделефа и в одно касание забил. 1:0.

"Красные дьяволы" отыгрались после перерыва. Обороняясь, испанцы вывели мяч из своей штрафной, но тот отскочил к Рэшфорду. Удар в одно касание с 20 метров, сумбур рикошетов перед воротами, – и Кавани его таки закатил в створ.

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В основное время испанцы снова закрылись на своей стороне, "МЮ" атаковал; в экстра-тайме все было наоборот. Безрезультатно.

За этим последовала самая продолжительная серия пенальти в истории турнира. Игроки забивали идеально, пока вслед за реализованным ударом Рулли не провалил свой шанс де Хеа. Английский игрок пробил в правый угол понизу – и вратарь именно туда и бросился. 11:10 в серии пенальти, фантастика!

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Евгений Пилипенко
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Спорт футбол Лига Европы Манчестер Юнайтед чемпион вильярреал
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