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Футбольная сборная Украины с трудом "отскочила" от поражения Бахрейну в товарищеском матче

24.05.2021, 07:14
Футбольная сборная Украины с трудом
Фото: ФФУ

Национальная сборная Украины в процессе подготовки к отложенному чемпионату Европы-2020 провела на стадионе Металлист в Харькове товарищеский матч с коллегами из Бахрейна, и лишь в компенсированное время сумела выровнять счет – 1:1. 

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Первый тайм прошел в "качелях". Сборная Бахрейна неожиданно для хозяев поля показала слаженную игру, то и дело нервируя болельщиков на арене опасными выпадами к чужой штрафной.

В эти минуты оборона украинской команды оставляла желать лучшего: малейший прессинг приводил к сбоям. Атаки национальной команды вязли в собранной обороне противника под руководством португальца Элиу Соузы.

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С началом второго тайма Андрей Шевченко заменил сразу троих игроков, что сразу же позитивно отразилось на количестве атак – но не их результативности. На 68-й минуте мяч после удара Довбика попал в каркас ворот.

На 76-й Дхия "наказал" сборную Украины с пенальти (ранее Трубин протаранил и свалил Аль-Хумайдана).

Украинская команда после этого нарастила прессинг, стараясь реваншироваться, и на 91-й минуте таки смогла это сделать.

Артем Довбик с левого фланга подобрался к воротам противника и прострелил на дальнюю штангу: Виктор Цыганков успешно замкнул передачу. 1:1.

Евгений Пилипенко
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