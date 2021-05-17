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Шевченко заявил, что как минимум два игрока сборной могут не поехать на Евро из-за травм

17.05.2021, 18:29
Шевченко заявил, что как минимум два игрока сборной могут не поехать на Евро из-за травм - Фото
Андрей Шевченко (фото - персс-служба УАФ)

Игроки киевского "Динамо" Александр Андриевский и Владимир Шепелев могут не поехать в составе сборной Украины по футболу на Евро-2020. Кроме того, проблемы со здоровьем есть у еще нескольких игроков. Об этом сказал главный тренер сборной Андрей Шевченко, передает footballua.tv

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"Есть небольшие проблемы у Николая Шапаренко и Артема Беседина (футболисты "Динамо" – ред.). Это микротравмы, из-за которых они пропустили вторую тренировку. Есть время сделать определенный баланс для всех, потом все будут тренироваться в полную силу и будут на одном уровне", – сказал Шевченко. 

Кроме того, говорит тренер сборной, есть проблемы со здоровьем и футболистов "Шахтера": Евгения Коноплянки, а также Виктора Коваленко и Жуниора Мораэса.

"Игра с Бахрейном будет для нас подготовительным этапом. Пройдя определенную нагрузку, у ребят будет усталость. Будут играть все, посмотрим, сколько замен сможем сделать", – подчеркнул Шевченко. 

  • В предыдущем матче на НСК Олимпийский в Киеве сборные Украины и Казахстана сыграли вничью в третьем матче группы D отборочного этапа на Чемпионат мира по футболу-2022, который состоится в Катаре.
Станислав Стороженко
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андрей шевченко футбол евро-2020
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