У Стамбула забрали финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится на стадионе Драгау в Порту 29 мая 2021 года вместо стадиона Ататюрк в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

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Решение было принято после включения Турции в красный список туристических направлений COVID-19 правительством Великобритании.

Проведение финала в Стамбуле означало бы, что ни один из фанатов клубов-финалистов не смог бы посетить финальную игру ЛЧ – в Португалии же зеленая зона для Великобритании.

"Несмотря на исчерпывающие усилия со стороны Футбольной ассоциации (Англии – ред.) и властей, добиться необходимых исключений из карантинных мер Великобритании не удалось", – отметили в УЕФА, комментируя возможный перенос финала турнира в Британию.

В финале Лиги чемпионов в этом году сыграют две английские команды – Челси (Лондон) и Манчестер Сити (Манчестер).

Станислав Стороженко

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