В донецком "Шахтере" сменился главный тренер – им стал итальянец Де Дзерби

41-летний итальянский тренер Роберто Де Дзерби стал главным тренером донецкого "Шахтера". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Де Дзерби был главным тренером лишь итальянских клубов: "Дарфо Боарио" (2013–2014), "Фоджа" (2014–2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017–2018), "Сассуоло" (2018–2021). На посту коуча "Сассуоло" Де Дзерби максимально достигал с клубом восьмого места в Серии А.

Также итальянец был игроком неаполитанского "Наполи" и румынского "Клужа".

Он стал 34-ым тренером в истории клуба, сменив на этом посту португальца Луиша Каштру, который проработал два года.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.