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В донецком "Шахтере" сменился главный тренер – им стал итальянец Де Дзерби

25.05.2021, 18:16
В донецком
Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби (Фото - пресс-служба Шахтера)

41-летний итальянский тренер Роберто Де Дзерби стал главным тренером донецкого "Шахтера". Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

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Де Дзерби был главным тренером лишь итальянских клубов: "Дарфо Боарио" (2013–2014), "Фоджа" (2014–2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017–2018), "Сассуоло" (2018–2021). На посту коуча "Сассуоло" Де Дзерби максимально достигал с клубом восьмого места в Серии А. 

Также итальянец был игроком неаполитанского "Наполи" и румынского "Клужа".

Он стал 34-ым тренером в истории клуба, сменив на этом посту португальца Луиша Каштру, который проработал два года. 

Станислав Стороженко
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