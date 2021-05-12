"Спасибо, мистер Каштру!" Главный тренер "Шахтера" покидает команду
12.05.2021, 16:44
Луиш Каштру (фото - Сергей Долженко_ЕРА)
Тренер Луиш Каштру покидает пост главного наставника ФК "Шахтер" спустя два года работы с командой. Сообщение об этом появилось на официальном сайте футбольного клуба.
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Каштру стал тренером "Шахтера" в июне 2019 года, став 33-м наставником в истории команды. Контракт был подписан на два года и сегодня гендиректор клуба Сергей Палкин поблагодарил тренера за работу, подарив ему футболку с цифрой 84 – по количеству официальных матчей "шахтеровцев" под его руководством.
Первое интервью Каштру для клуба можно посмотреть ниже:
СПРАВКА. Луиш Каштру – футболист, тренер из Португалии. Начал карьеру футболиста в португальском клубе "Униан Лейрия", а тренера – в клубе "Агеда". Вначале работал с молодежными сборными, а в 2016 году перешел на высший дивизион команд Португалии.
За два года тренерства "Шахтера" Каштру провел 84 матча, из которых команда 51 раз выиграла и 16 раз сыграла вничью, забив 168 мячей.
За два года тренерства "Шахтера" Каштру провел 84 матча, из которых команда 51 раз выиграла и 16 раз сыграла вничью, забив 168 мячей.
- В декабре 2020 года Каштру раскрыл секрет победы "Шахтера" над "Реалом".
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