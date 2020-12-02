UA

Футбол. Главный тренер "Шахтера" раскрыл секрет победы над "Реалом"

02.12.2020, 07:20
Футбол. Главный тренер
Шахтер 2 - 0 Реал (фото - пресс-служба ФК Шахтер Донецк)

"Шахтер" смог обыграть "Реал" со счетом 2:0 в матче Лиги чемпионов, поскольку хорошо оборонялся, а тактические изменения в перерыве помогли команде наладить контратаки. Об этом рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Луиш Каштру, передает пресс-служба донецкого клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что команда в течение всей встрече хорошо защищалась, а юные центрбеки Валерий Бондарь и Витаю сыграли "очень достойно". При этом в первом тайме были проблемы с атаками, но их удалось решить в перерыве, изменив тактику.

"Что происходило? При розыгрыше от ворот мы оттягивали нападающего чуть глубже, в центре поля он с Марлосом, Коваленко и Степаненко создавал ромб. При этом выдвигали вингеров выше и оттягивали назад крайних защитников. Таким образом удалось вскрыть больше зон у соперника и разыгрывать мяч качественнее. Это привело к удачным атакам и забитым мячам", – сказал он.

Смотрите также: Футболист "Тоттенхэма" случайно забил супергол: в девятку с центра поля – видео

Каштру также добавил, что команда получила разнарядку не играть с высоким прессингом, а за несколько дней до матча футболистов "Реала" изучили индивидуально.

Кроме того, говорит тренер, футболисты не тренировались после субботней встречи с "Днепром-1", а восстанавливались к игре с мадридским клубом.

Наставник "Шахтера" отметил, что группа ЛЧ очень комплексная, ее исход будет решаться в последнем туре, а некоторые результаты в ней невозможно объяснить.

"То, что произошло с "Боруссией", необъяснимо. Как, побеждая дважды "Реал", мы можем в сумме за два матча проигрывать немецкой команде 0:10? Но это произошло, и нужно это принять", – добавил Каштру.

  • "Шахтер" дважды в этом розыгрыше Лиги чемпионов победил "Реал". Со счетом 2:3 в Мадриде и со счетом 2:0 в Киеве.
  • "Горняки" перед последним туром занимает второе место в группе, но все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф – даже "Интер", который идет на последнем месте.

Смотрите также: Футбол. Украинский форвард забил три гола за три минуты – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
футбол Лига чемпионов Реал шахтер победа ЛЧ луиш каштру

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 