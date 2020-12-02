Футбол. Главный тренер "Шахтера" раскрыл секрет победы над "Реалом"

"Шахтер" смог обыграть "Реал" со счетом 2:0 в матче Лиги чемпионов, поскольку хорошо оборонялся, а тактические изменения в перерыве помогли команде наладить контратаки. Об этом рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Луиш Каштру, передает пресс-служба донецкого клуба.

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Он отметил, что команда в течение всей встрече хорошо защищалась, а юные центрбеки Валерий Бондарь и Витаю сыграли "очень достойно". При этом в первом тайме были проблемы с атаками, но их удалось решить в перерыве, изменив тактику.

"Что происходило? При розыгрыше от ворот мы оттягивали нападающего чуть глубже, в центре поля он с Марлосом, Коваленко и Степаненко создавал ромб. При этом выдвигали вингеров выше и оттягивали назад крайних защитников. Таким образом удалось вскрыть больше зон у соперника и разыгрывать мяч качественнее. Это привело к удачным атакам и забитым мячам", – сказал он.

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Каштру также добавил, что команда получила разнарядку не играть с высоким прессингом, а за несколько дней до матча футболистов "Реала" изучили индивидуально.

Кроме того, говорит тренер, футболисты не тренировались после субботней встречи с "Днепром-1", а восстанавливались к игре с мадридским клубом.

Наставник "Шахтера" отметил, что группа ЛЧ очень комплексная, ее исход будет решаться в последнем туре, а некоторые результаты в ней невозможно объяснить.

"То, что произошло с "Боруссией", необъяснимо. Как, побеждая дважды "Реал", мы можем в сумме за два матча проигрывать немецкой команде 0:10? Но это произошло, и нужно это принять", – добавил Каштру.

"Шахтер" дважды в этом розыгрыше Лиги чемпионов победил "Реал". Со счетом 2:3 в Мадриде и со счетом 2:0 в Киеве.

"Горняки" перед последним туром занимает второе место в группе, но все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф – даже "Интер", который идет на последнем месте.

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Марк Сировой

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