Киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины по футболу
Футбольный клуб "Динамо" (Киев) досрочно стал чемпионом Украины, после того как сегодня, 25 апреля, в 23 туре Украинской премьер-лиги обыграл "Ингулец" со счетом 5:0.
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В начале первого тайма голы забили Илья Забарный и Артем Беседин.
Во втором тайме два мяча забил Виктор Цыганков, еще один – Денис Попов.
В параллельном матче донецкий "Шахтер" уступил "Александрии" из Кировоградской области со счетом 2:0. Голы забили Дмитрий Гречишкин и Дмитрий Шастал.
Таким образом за три тура до конца чемпионата "Динамо" заработало 58 очков и сейчас опережает "Шахтер" на 12 зачетных пунктов. Луганская "Заря" отстает от "Шахтера" на четыре очка, но имеет игру в запасе.
Последний раз "Динамо" (Киев) становилось чемпионом Украины по футболу в 2016 году.
- "Динамо" в начале этого сезона возглавил бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу. Это вызвало негодование и акции протеста фанатов киевского клуба. Однако президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что выбрал Луческу, поскольку он – профессионал, а клубу "нужны болельщики, которые понимают футбол".
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