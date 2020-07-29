"Суркисы - позор "Динамо". Ультрас устроили Луческу "теплый прием" - видео

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Фанаты "Динамо" встретили нового тренера киевлян Мирча Луческу нецензурными лозунгами, пиротехникой и дымовыми шашками

28 июля новоназначенный главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу прибыл в Украину и приступил к своим обязанностям. Ультра "Динамо" устроили ему "теплый прием", видео которого опубликовано на YouTube-канале Ultras Dynamo Kyiv TV.

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Фанаты киевлян собрались около стадиона им. Лобановского, где проходила официальная часть знакомства нового тренера с командой.

Ультрас жгли пиротехнику, кидали дымовые шашки, выкрикивали нецензурные лозунги в адрес Луческу и президента "Динамо" Игоря Суркиса. В частности, звучал лозунг: "Суркисы - позор "Динамо". 

Вы можете закрывать стадионы от болельщиков, вы можете прятаться за проплаченными журналистами и ботофермами, вы можете сбегать с матчей за спинами вооруженной охраны. Но вы не спрячетесь от нас", - говорится в заявлении WBC Ультрас Динамо в Facebook.

Ранее ультрас пообещали Луческу, что нормально работать он здесь не сможет и это будут "самые непростые миллионы евро" в его карьере.

СПРАВКА. Мирча Луческу - румынский футболист и футбольный тренер. Родился в 1945 году в Бухаресте, где начал свою футбольную карьеру в местном клубе "Динамо". В 1969 году стал лучшим игроком Румынии, а спустя 10 лет начал тренировать сборные. Главным тренером "Шахтера" стал в 2004 году - под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины. В 2016 году он подписал контракт с питерским "Зенитом", а в 2017 - возглавил сборную Турции. 23 июля 2020 году Луческу подписал двухлетний контракт с киевским "Динамо", что вызвало бурную неодобрительную реакцию части фанатов клуба.
  • 23 июля Мирча Луческу был назначен главным тренером ФК "Динамо". Часть фанатов клуба остались недовольны таким назначением и пообещали, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".
  • 27 июля в "Шахтере" отреагировали на назначение Луческу в "Динамо", сказав, что он исчерпал себя в донецком клубе и отметив, что "мистеры так не поступают".
  • В тот же день в румынских СМИ появилась информация, что Луческу отказался тренировать "Динамо" и написал прощальное письмо. В клубе информацию комментировать отказались, а Суркис сказал, что "тренер у "Динамо" есть".
  • В результате оказалось, что письмо Луческу оказалось настоящим, но не имеющим отношение к слухам о его отставке. Суркис заявил: "Луческу - главный тренер киевского "Динамо". Точка".
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Теги: футбол, фанаты, динамо киев, ультрас, Игорь Суркис, мирча луческу
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