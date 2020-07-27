Футбол. СМИ: Луческу отказался тренировать "Динамо". В клубе не комментируют

Пока румынские СМИ говорят об отставке, показывая письмо Луческу, в самом "Динамо" просят подождать с объяснениями и не комментируют слухи

По информации румынских СМИ, Мирча Луческу отказался быть главным тренером "Динамо", написав в прощальном письме, что он решил отказаться от сотрудничества с этим футбольным клубом, сообщает портал gsp.ro. В самом клубе информацию о возможной отставке звездного тренера пока не комментируют, а пресс-служба ФК в комментарии Громадському радіо и вовсе ее опровергла.

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Вместе с тем, румынские медиа уже опубликовали текст якобы письма Луческу, в котором он говорит, что он благодарен Суркису за "оказанное доверие и приглашение", но ему сложно находиться "в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде во время занятий спортом".

В письме он также якобы говорит, что никогда не был трусом и всегда принимал все спортивные вызовы, но не может принять фанатов, действующих против интересов клуба.

Президент ФК "Динамо" Игорь Суркис отметил, что у него нет "никакой такой информации", о которой он мог бы рассказать, что Луческу "куда-то приходит или уходит" и попросил набрать его позже. Аналогичную позицию занял и вице-президент клуба Алексей Семененко, добавив, что "мне сейчас нечего вам сказать на эту тему, пока потерпите".

Громадське радіо же сообщило, что в комментарии от пресс-службы "Динамо" информацию о возможной отставке Луческу им вообще опровергли.

23 июля Мирча Луческу был назначен главным тренером ФК "Динамо". Часть фанатов клуба остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

27 июля в "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу, сказав, что "мистеры так не поступают".

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Дарья Мостовая

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