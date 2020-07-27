"Так не поступают". В "Шахтере" отреагировали на назначение Луческу в "Динамо"

После отставки в 2016 году Мирча Луческу дважды хотел снова возглавить "Шахтер", говорит генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин

Тренеру уровня Мирчи Луческу после 12 лет в "Шахтере" не к лицу переход в стан принципиального соперника – киевского "Динамо". Об этом заявил в эфире Украина 24 генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

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"Знаете, Луческу называют "Мистер". Но тот поступок, который он совершил – мистеры так не поступают, я думаю", - сказал он.

Палкин также подтвердил, что в 2016 году руководство "Шахтера" сочло, что Луческу исчерпал себя в клубе, и потому решило не продлевать с ним контракт.

"Луческу дважды просился обратно и дважды получил отказ. Так что это было обдуманное и достаточно глубокое решение (о прекращении сотрудничества, - ред.). И если президент Ринат Ахметов его принял, то назад он уже не сыграет", - добавил Палкин.

Луческу тренировал "Шахтер" с 2002 по 2016 год и стал самым титулованным тренером в истории клуба.

23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо" . Часть фанатов "Динамо" остались недовольны назначение и заявили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил фанатам назначение, что Луческу достаточно опытен и мотивирован обыграть "Шахтер" , поскольку якобы затаил обиду на донецкий клуб из-за отказа в продлении контракта.

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Марк Сировой

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