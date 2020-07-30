Суркис о протестах против Луческу: Нужны болельщики, которые понимают футбол

Президент "Динамо" Суркис готов к диалогу с фанатами о тренере Луческу, но также готов использовать рычаги, чтобы "прекратить произвол"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу назначен в "Динамо" из-за его профессиональных качеств - и болельщикам надо это понимать. Об этом во время онлайн-презентации специалиста заявил президент клуба Игорь Суркис.

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"У нас есть сотни тысяч болельщиков, не все приходят на стадион, но смотрят команду по телевизору, болеют за "Динамо" много лет. Я не хочу говорить, что нам не нужны активные болельщики. Но нам нужны болельщики, которые понимают футбол, а не просто выходят, потому что им надо поразвлечься", - сказал он.

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Суркис сказал, что не может согласиться с тем, что Луческу не может быть принят в семью "Динамо". Он объяснил, что хочет результата и рассматривает Луческу по профессиональным качествам, все остальное же его не интересует.

"Если будет успех, будут аплодисменты. Пускай не мне, а команде. Если успеха не будет, опять будут спрашивать с меня", - подчеркнул президент клуба.

Суркис также добавил, что готов к "цивилизованному разговору" с болельщиками в рамках закона. "В противном случае у нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить с этим, я бы сказал, с этим произволом", - подытожил он.

Луческу 12 лет тренировал главного соперника "Динамо" - донецкий "Шахтер". Он не единожды нелицеприятно высказывался в адрес киевского клуба, в частности говорил, что в украинском футболе все якобы подстроено под "Динамо".

23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо" . Часть фанатов клуба осталась недовольна таким кадровым решением и сообщили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

Через несколько дней в румынских СМИ появилась информация, что Луческу якобы покинул "Динамо" . В клубе позже сообщили , что тренер действительно хотел это сделать, однако передумал после общения с Суркисом.

Фанаты "Динамо" встретили нового тренера Луческу нецензурными лозунгами, пиротехникой и дымовыми шашками.

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Марк Сировой

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